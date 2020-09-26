إيطاليا تتوقع المزيد من موجات كورونا.. ولكن ليس «تسونامي» آخر للفيروس
قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، أمس الجمعة، إنه من المرجح أن تواجه إيطاليا أعداداً متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لكوفيد-19)، ولكن لن تكون مثل الأزمة التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وذكر سيليري في مؤتمر لجمعية الصحافيين الأجانب في روما: «أعتقد إننا سنواجه شيئاً مثل الأمواج ولكن ليس»تسونامي«كالذي واجهناه من قبل».
وسجلت إيطاليا 11298 حالة خلال الأسبوع الماضي.
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