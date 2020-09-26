إيطاليا تتوقع المزيد من موجات كورونا.. ولكن ليس «تسونامي» آخر للفيروس

المصدر: روما - د.ب.أ

قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، أمس الجمعة، إنه من المرجح أن تواجه إيطاليا أعداداً متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لكوفيد-19)، ولكن لن تكون مثل الأزمة التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وذكر سيليري في مؤتمر لجمعية الصحافيين الأجانب في روما: «أعتقد إننا سنواجه شيئاً مثل الأمواج ولكن ليس»تسونامي«كالذي واجهناه من قبل».

وسجلت إيطاليا 11298 حالة خلال الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news