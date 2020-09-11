10 خطوات بسيطة لتتجنب الإنفلونزا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يُصاب ملايين الأفراد بالإنفلونزا في كل عام، وفي حين يتماثل معظمهم للشفاء خلال أسبوع من الزمن، فإن قلة سيئة الحظ قد تلقى مصرعها بسبب الإنفلونزا الموسمية، التي تنتشر عادةً في أواخر الخريف وأثناء فصل الشتاء، ويمكن بالتالي استباقها والتهيؤ لها، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للإنفلونزا: الحمى والسعال الجاف والصداع، وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ويقدم استشاري طب الأطفال وأمراض الدم لدى الأطفال بمستشفى برجيل في أبوظبي، الدكتور أحمد محمد عبدالعال، 10 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

للإطلاع على الـ10 خطوات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news