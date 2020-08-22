النصف_الحلو.. boohoo تصاميم عصرية للعودة إلى المدرسة

استعدّ للعودة إلى المدرسة مع boohoo واختر القطع الأساسية من التصاميم العصرية لإطلالة ستخطف الأنظار لا محالة. حيث تحتل التصاميم الرياضية العملية مركز الصدارة في هذا الموسم مع قمصان الكروب والسويت شيرتات المزينة بشعارات ظريفة والمنسقة مع البناطيل الفضفاضة، ناهيك عن باقة من التصاميم المذهلة التي يمكن تنسيقها معاً.

وأبصرت المجموعة النور في مانشستر عام 2006، وتعتبر اليوم رائدة في سوق التجارة الإلكترونية للموضة. فقد بدأت مسيرتها مع موقع boohoo.com، وهي علامة تجارية شاملة ومبتكرة تستهدف العملاء اليافعين الذين يهمّهم شراء منتجات عالية القيمة والجودة. وعلى مدى أكثر من 13 عاماً، عملت boohoo على مدار الساعة لتتخطى الحدود كي تقدّم لعملائها أحدث التصاميم الملهمة. وسرعان ما اشتهرت boohoo في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، حيث أنها وسّعت عروضها ودخلت عالم الجمال والملابس الرجالية من خلال موقعboohooMAN.

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