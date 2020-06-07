العلامات التحذيرية على المنظفات.. ما مدلولها؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

هناك العديد من اللوائح الصارمة بشأن المواد المسموح باستخدامها في المنظفات ومواد الغسل، غير أن هناك بعض المنتجات تتضمن مكونات خطرة قد تتسبب في تهيّج البشرة أو الجهاز التنفسي، ولكن من الأمور الجيدة للمستهلك أن هذه المواد يجب أن تكون مميزة بوضوح بواسطة رموز الخطر الحمراء.

غير أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ لأنه ليس كل منتج مميز بعلامة الخطر يعد خطراً في الاستخدام المعني، علاوة على أن الإرشادات لا تكون سهلة أو مفهومة في بعض الأحيان.

ويعد رسم المثلث وبداخله علامة تعجب، أكثر الرموز التحذيرية شيوعاً على المنظفات ومنتجات الغسل، وغالباً ما يحذر المرء من خطر تهيج البشرة والعينين.

وأوضح بيرند جلاسل، من الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومنتجات العناية بالجسم، أنه يمكن العثور على رموز تحذيرية مثل رمز الجمجمة والعظمتين، الذي يشير إلى السمية الحادة أو رمز اللهب فوق دائرة، والذي يشير إلى تأثير الحرائق.

ومع بعض المنتجات يمكن العثور على علامة تحذيرية تتضمن يداً يتم سكب شيء عليها، وعادة ما يظهر هذا الرمز مع منظفات المرحاض مثلاً؛ لأن مثل هذه المنظفات تحتوي على مواد كاوية.

وعادة ما يشار إلى المخاطر الشديدة بكلمة «خطر» والمخاطر الأقل خطورة بكلمة «تنبيه»، وتعتبر هذه الإرشادات جزءاً من العلامات التحذيرية، ودائماً ما تظهر الإشارة الأكثر خطورة على منتجات العناية والتنظيف.

وأوضح جلاسل أن العلامات التحذيرية تشير إلى المنتجات المركزة وليس إلى تركيز المنظفات أثناء الاستعمال، وغالباً ما يتم استعمال ملليمترات قليلة من مواد التنظيف على دلو من الماء، ولذلك فإن المواد الكاوية لا تكون خطرة أو كاوية في هذه الحالة.

من جهتها، تنصح سوزانا فويلك، خبيرة المخاطر من حركة المنزل الآمن الألمانية، بضرورة ارتداء قفازات مطاطية عند استعمال المنتجات، التي تحتوي على مكونات كاوية، لتجنب ملامسة هذه المواد للبشرة.

غير أن جلاسل أشار إلى أن العلامات التحذيرية تكون مضللة أحياناً؛ إذ تظهر على منتجات غسل الملابس الصوفية والخفيفة على البشرة تحذيرات بشأن التأثيرات الكاوية، ولذلك فإنه المفيد للغاية قراءة النصوص المطبوعة بخط صغير وطريقة الاستعمال المدونة على عبوات التغليف.

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