مجموعة بريطانية: بدأنا بالفعل إنتاج لقاح كورونا ليكون جاهزاً مع النتائج

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توقّعت مجموعة «أسترازينيكا» الصيدلانية البريطانية اليوم الجمعة صدور النتائج بشأن فعالية لقاح تعمل عليه مع جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتقرر عدم انتظار النتائج لإطلاق الإنتاج بغية كسب الوقت. وأوضح المدير العام للمجموعة، باسكال سوريو، عبر إذاعة «بي بي سي» «نبدأ إنتاج هذا اللقاح اعتباراً من الآن، على أن يكون جاهزاً عند صدور النتائج».

وينطوي هذا الخيار على «مجازفة مالية» لكن «هذه الطريقة الوحيدة ليكون لدينا لقاح متوافر في حال نجحت التجربة».

وعقدت جامعة أكسفورد التي تموّل مشروعها الحكومة البريطانية، شراكة مع المختبرات الصيدلانية من أجل تصنيع لقاح قيد التطوير وتوزيعه حول العالم. وبدأت التجارب على البشر في نهاية أبريل الماضي ببريطانيا والبرازيل التي باتت «مركز الوباء» وفق سوريو.

ووقعت «أسترازينيكا» اتفاقات مع شبكات توريد في الموازاة، أحدها مع معهد «سيروم إنستيتيوت أوف إنديا» للحصول على مليار جرعة موجهة للبلدان ذات الدخل المتوسط أو الضعيف لمضاعفة القدرة الإنتاجية وبلوغ عتبة ملياري جرعة.

وأعلنت المجموعة أمس الخميس عن اتفاق بقيمة 750 مليون دولار مع مجموعتين دوليتين متخصصتين هما «سيبي» و«غافي» لصنع 300 مليون جرعة وتوزيعها على أن يبدأ التسليم في نهاية العام الجاري.

وفي المحصلة، وصلت نحو 10 بحوث على لقاحات مختلفة مرحلة التجارب السريرية في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news