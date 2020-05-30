10 نصائح لدعم كبار السن نفسياً

المصدر: حياة الحرزي ■دبي

مع بقاء المسنّين في البيت والإجراءات الصحية الاحترازية، يشير مختصون في طب المسنين أن الأفكار المختلفة التي تكونت لدى فئة كبار السن كثيرة ومتضاربة، وتدعو جدياً اليوم الى ضرورة تعريفهم بحقيقة انتشار الفيروس، وإيجابية التعامل مع الأخبار المتداولة، ومن ثم عدم الهلع من كمية المعلومات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مضاعفة الدعم النفسي لأهلنا المسنين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد شعورهم في هذه الفترة بالقلق والضغط النفسي بسبب عزلهم وانسحابهم من الحياة الاجتماعية. وهنا عرض لـ10 نصائح لدعمهم نفسياً، يقدمها الدكتور هيثم سعيد شبايك، استشاري ورئيس قسم الطب النفسي، بمستشفى برجيل أبوظبي:

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