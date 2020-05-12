بالصور.. لبنانيون يحاربون "كورونا" بكمامات ع الموضة

المصدر: بيروت -رويترز

تتخصص مجموعة بقجة ومقرها بيروت في صنع الأثاث بقماش ممتاز، لكن العمال يكرسون وقتهم حاليا، لخياطة وصنع كمامات الوجه الحريرية الملونة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتذهب أرباح الكمامات، التي تبلغ تكلفتها حوالي 35 دولارا، إلى الممرضات على خط المواجهة في الحرب ضد المرض.

وقالت ماريا هبري، من مؤسسي بقجة، "الكمامات شي حزين، لكن عندما لوناها واعطيناها شكل تناسب الموضة رسمنا البسمة، نحن نريد ان نجعل الاشياء البشعة جميلة" وأبدى سكان في بيروت مثل مصطفى سعادتهم بالكمامات الملونة. وقال إن التجار والصيدليات رفعوا أسعار الكمامات الطبية، فسعى إلى خيار قابل لإعادة للاستخدام.

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