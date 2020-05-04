5 إرشادات لتنظيم النوم في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يتغير نظام النوم لدى معظم الصائمين، فالبعض يعمد إلى مواصلة السهر من الإفطار وحتى موعد السحور، أو النوم بشكل متقطع وقليل، ما يؤدي إلى تغيير الساعة البيولوجية. ويؤكد الاستشاري في طب الأعصاب، الدكتور قيصر زحكا، أن الأضرار من هذا النظام الجديد في النوم كثيرة، إذ تنجم عنه معاناة خلال شهر رمضان، لأن الجسم لا يعتاد بسهولة على تحويل الساعة البيولوجية، وسيجد كل من يغير نظام نومه أنه في حالة تعب متواصل، كما سيعاني الصداع والإنهاك. وأكد أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيعانون مجدداً في الأيام الأولى من حالات الأرق، وعدم القدرة على الاستيقاظ صباحاً، أو ممارسة أعمالهم على نحو عادي. وقدم خمسة إرشادات لتنظيم النوم في رمضان.

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