آخر تطورات لقاح أوكسفورد لكورونا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وقّعت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للدواء اتّفاق شراكة مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يجري العمل على اختباره سريرياً في بريطانيا، وفق ما أعلن الطرفان أمس الخميس.

وبدأت الأسبوع الماضي التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي طوّره معهد جينير في أوكسفورد. وتطوّع مئات الأشخاص ليكونوا جزءاً من الدراسة التي تلقّت تمويلاً من الحكومة البريطانية بقيمة 20 مليون جنيه (24,7 مليون دولار).

وقال بيان مشترك صادر عن أسترازينيكا وأوكسفورد، إنّ «التعاون يهدف إلى تقديم لقاح محتمل يعرف باسم تشادوكس 1 إنكوف-19، ويعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطويره».

وأضاف البيان «بموجب الاتّفاق، ستكون أسترازينيكا مسؤولة عن تطوير اللقاح وتصنيعه وتوزيعه في أنحاء العالم».

وأشار إلى أنّ المعلومات حول المرحلة الأولى من التجارب قد تصبح متاحة الشهر المقبل، لافتاً إلى أنّ التقدّم نحو المرحلة الأخيرة من التجارب قد تتم في منتصف العام الجاري.

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