«كورونا» تسبّب في ضرر كبير لقلب مصابة أميركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في السادس من فبراير الماضي سجلت أول وفاة لحالة أميركية مصابة بـ«كوفيد-19»، وهي امرأة تُدعى باتريشيا دود، وكان عمرها 57 سنة، وماتت بنوبة قلبية شديدة بعدما ظهر عليها ما يشبه أعراض الإنفلونزا، وأظهر تقرير التشريح أن الفيروس أصاب قلبها وقصبتها الهوائية ورئتها وأمعاءها.

والغريب أن قلبها تمزق، فالقلوب الطبيعية لا يحدث لها هذا، لكن قلب باتريشيا التهب من العدوى الفيروسية، حتى مزقه الالتهاب، مع أنها لم تكن تعاني أي مشكلة سابقة في القلب، ولم يكن في جسمها أثر كحوليات أو مخدرات، وحتى درجة بدانتها كانت معتدلة.

أُجري التشريح في السابع من فبراير الماضي، وفيه رأى المسؤولون ما يدل على عدوى فيروسية، فاحتفظوا بأنسجة من الجثة، مع أنسجة جثتين أُخريَين، لأنهم لم يستطيعوا فحصها حينئذ، ولما فُحصت أخيراً تأكدت علاقة الوفاة بمرض «كوفيد-19»، واتضح أن الإصابة غير ناتجة عن السفر، أي إن المرض كان في تلك المنطقة من وقت أبكر مما كان يُتوقع. بحسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

صحيح أن فيروس كورونا المستجد مشهور بتأثيره في الجهاز التنفسي، لكنه يؤثر في أعضاء أخرى أيضاً، منها القلب والكلى والدماغ والأمعاء، وبالفعل سُجلت إصابات حادة كان سبب وفاتها أزمة قلبية أو سكتة دماغية؛ لكن ليس معلوماً بعد سبب تلف الأعضاء: هل هو الفيروس أم الاستجابة المناعية أم سبب آخر؟

وشُرحت جثة رجل آخر مات بمرض كوفيد-19 في 17 فبراير، عن 69 عاماً، كان يعاني من ارتفاع السكر والضغط ومرض القلب، لكن لم يُعثر على الفيروس إلا في قصبته الهوائية، بلا تلف في أي عضو آخر، وبلا أي عدوى فيروسية أخرى، وأشار تقريره إلى أنه مات من ارتفاع السكر والضغط، إذ تفاقما بسبب إصابته.

ربما ظهرت حالات أقدم في الأيام المقبلة، لم يتأكد شيء بعد، لكن الأكيد أن هذا الاكتشاف سيفتح باب بحث أوسع يحسّن فهمنا للفيروس وآثاره، وأنه لا داعي للهلع، كل ما عليك أن تلتزم بما نصحت به الهيئات الصحية من تباعد جسدي وحرص على النظافة العامة، ومراعاة لمواقيت الحظر.

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