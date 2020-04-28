صح- خطأ.. الحلويات ضرورية لتعويض الجسم في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

كثيرة هي العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التي يمارسها الناس، خلال شهر رمضان الكريم، بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم تكريسها وتناقلها في ما بينهم. هذه الممارسات الخاطئة قد تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها خلال ساعات الصوم، وتزيد من فرص حصول إرباك في الجهاز الهضمي أو الصداع أو حتى زيادة الوزن. تصحيح هذه المعلومات سيغيّر من النظام الغذائي وكل ما يترتب عليه من ضرر.

الخطأ

يعتقد الكثيرون بأن تناول الحلويات على نحو يومي في شهر رمضان المبارك ضروري جداً، وذلك لمنح الجسم السكريات التي خسرها خلال ساعات الصيام بسبب غياب الوجبات طيلة النهار. ويعمد البعض الى وضع الحلويات على قائمة الطعام اليومية في شهر رمضان، على الرغم من كونها غنية بالسكريات، وكذلك الدهون.

الصواب

أكدت أخصائية الصحة والتغذية ومؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أن الحلويات، خصوصاً المصنّعة غير ضرورية للجسم على نحو يومي في شهر رمضان المبارك، كما أنها غير مفيدة على الإطلاق، لأنها تتميز بكونها عالية السعرات الحرارية وغنية الدهون، ووجودها في النظام الغذائي اليومي سيسبب زيادة الوزن بلاشك. ولفتت النائلي الى أنه يمكن الاستعاضة عن تناول الحلويات، بتناول الفواكه المجففة أو الطازجة، وتناول الرطب والتمر، فهي كلها تحتوي على سكريات طبيعية. وتتميز السكريات التي تأتي من مصادر طبيعية بكونها أفضل للجسم من السكريات التي تأتي من الحلويات الغنية بالدهون والسكر الأبيض والمواد المصنعة والحافظة. وأكدت أنه يمكن تناول الحلويات في رمضان، ولكن ليس يومياً، مقترحة تناول قطعة صغيرة الحجم مرة في الأسبوع كقطعة من الكنافة بحجم كف اليد من دون الأصابع أو قطعة من الهريسة بحجم علبة الكبريت، أو القطايف المشوية وغير المقلية.

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