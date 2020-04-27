صح- خطأ.. شرب الماء على الإفطار يُسهّل الهضم

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

كثيرة هي العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التي يمارسها الناس، خلال شهر رمضان الكريم، بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم تكريسها وتناقلها في ما بينهم. هذه الممارسات الخاطئة قد تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها خلال ساعات الصوم، وتزيد من فرص حصول إرباك في الجهاز الهضمي أو الصداع أو حتى زيادة الوزن. تصحيح هذه المعلومات سيغيّر من النظام الغذائي وكل ما يترتب عليه من ضرر.

الخطأ

يعتقد البعض أن شرب الماء مع وجبة الإفطار يحمل الفوائد ويساعد في عملية الهضم، فيتناولون أكواباً عدة مع هذه الوجبة. ولعل أبرز الأخطاء الشائعة هو تناول الماء البارد على وجبة الإفطار، الذي يحمل العديد من الأضرار على الجهاز الهضمي.

الصواب

أكدت أخصائية الصحة والتغذية ومؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أن شرب الماء يحمل العديد من الفوائد للجسم وفي كل الأوقات، ولكن الربط بين شرب الماء على وجبة الإفطار وعملية الهضم غير صحيح، ومن هنا قد يقع البعض في خطأ تناول كميات كبيرة من الماء على وجبة الإفطار. ولفتت إلى أن الحد الأقصى الذي يمكن تناوله من الماء على وجبة الإفطار لا يتجاوز الكوبين، وبعدها يمكن تناول كوب من الماء في كل ساعة في الفترة الممتدة من الإفطار للسحور، وكوبين من الماء عند السحور حداً أقصى، وذلك بهدف توزيع كمية المياه التي تُمنح للجسم على نحو جيد على امتداد ساعات الإفطار. وأشارت إلى أن منح الجسم الماء على دفعات، يؤدي إلى ترطيبه ويمنع الجفاف، كما أن تناول كميات كبيرة من الماء كدفعة واحدة، يجعل الجسم يطرحها ويتخلص منها فيلغي فائدتها، مشددة على أهمية تناول الكميات المناسبة من المياه، كونه المشروب المرطب والوحيد الخالي من السعرات الحرارية.

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