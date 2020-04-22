نصائح تساعد على نوم منتظم في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد طبيب مختص أن انتظام النوم في شهر رمضان يعد مفتاحاً للصحة الجيدة، مشيراً إلى أن النوم الكافي ينظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية.

وقال الخبير في طب النوم بمركز اضطرابات النوم التابع لكليفلاند كلينك، الدكتور فيشال شاه، إن الإنسان بحاجة لتقوية مناعته، ويعد النوم عاملاً مهماً في هذا الأمر، إذ بيّنت دراسات عدة أن الاستجابة المناعية قد يعيقها عدم الحصول على قسط كافٍ ومتواصل من النوم الجيد يومياً، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام. كما أن التعافي إذا أصيب المرء بالمرض قد يستغرق وقتاً أطول.

وأضاف الدكتور فيشال شاه أن انتظام مواعيد النوم يعد مفتاحاً للتمتّع بقدرٍ كافٍ من النوم الجيّد، وتحقيق الأداء المناعي الأمثل للجسم.

وتابع: «سواء التزم المرء بجدوله اليومي المعتاد خلال شهر رمضان أو غيّره وفقاً لمواعيد الإفطار والسحور، أو حتى إذا بقي مستيقظاً في الليل ونام خلال النهار، فمن المهم الحرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ صباحاً في الوقت نفسه كل يوم، ما يساعد على ضبط النَظْم، أو التواتر اليومي، أو ما يُعرف بساعة الجسم الداخلية».

ونصح الدكتور شاه من يختار تقسيم نومه إلى عدة حصص في اليوم بالحرص على وجود حصة ثابتة طويلة من النوم المتواصل لمدة لا تقل عن خمس ساعات أو ستّ.

وأشار إلى أن «ثمَّة عاملاً آخر يمكن أن يؤثر على جودة النوم خلال شهر رمضان هذا العام، وهو الوقت الذي يقضيه الناس أمام الشاشات؛ سواء التلفزيون أو الهاتف المحمول، إذ قد يعطّل ذلك الإيقاع الطبيعي للجسم، ويخفض إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم.

واقترح تشجيع الأطفال على العثور على أشكال أخرى من أنشطة الاسترخاء التي لا تتضمن الشاشات في المساء قبل ساعات من النوم نظراً لأنهم يطالعون الشاشات أكثر من المعتاد أثناء التعلّم المنزلي. وشدّد على أهمية امتناع الجميع - كباراً وصغاراً - عن استخدام شاشاتهم قبل الذهاب إلى الفراش بساعة على الأقل ضمن روتين يعزّز النوم الصحي.

