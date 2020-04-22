مدغشقر كلها تراهن على مشروب لعلاج كورونا.. من الرئيس حتى الطلبة

المصدر: أنتاناناريفو - د.ب.أ

طالبت السلطات في مدغشقر طلبة الثانوية العائدين إلى مدارسهم اليوم الأربعاء بتناول مشروب عشبي قال رئيس البلاد إنه يمكن أن يقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويعالجه، رغم عدم وجود دليل علمي.

يشار إلى أن العلاج العشبي المسمى «كوفيد أورجانيكس» الذي أعده معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، مصنوع من عشبة الشيح التي تزرع في الدولة الجزيرة.

وقال الرئيس أندريه راجولينا عبر التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي: «هذا النبات يقوي المناعة، ويقي من الفيروسات المختلفة والحمى وأمراض الرئة خصوصاً».

وزعم فيما بعد أنه تم علاج مريضين بـ«كوفيد أورجانيكس». ولم يقل رئيس المعهد شارل اندريانجارا سوى أن العلاج وقائي.

وقال مارسيل رازانامباراني، من أكاديمية الطب في البلاد في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن العلاج يجب أن يخضع للتقييم العلمي.

وأعرب عن قلقه من أنه يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية على هؤلاء الذين يتناول هذا العلاج، خصوصاً الأطفال.

وسجلت الجزيرة 121 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن دون وفيات.

وسمحت السلطات اليوم الأربعاء لـطلبة الثانوية بالعودة إلى المدارس بعد شهر من التوقف جراء فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم إنه لم يتم مطالبة سوى هؤلاء الذين يعيشون في مناطق جرى تسجيل حالات عدوى فيها بتناول «كوفيد أورجانيكس».