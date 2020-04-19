خياطون في سورية يغيّرون النشاط لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: دمشق - رويترز

تحول الخياط السوري حسام عيسى من تفصيل الملابس زاهية الألوان إلى إنتاج أدوات الحماية الشخصية من فيروس كورونا المستجد للعاملين بالرعاية الصحية وللمستشفيات، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جائحة تفشي الفيروس.

واضطر عيسى، الذي يملك ورشة في دمشق، في بادئ الأمر إلى إغلاق متجره عندما أغلقت الحكومة جميع المتاجر في إطار إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وبعد ذلك عرض عيسى خدماته على جمعية ساعد، وهي منظمة غير حكومية تنتج وتبيع أدوات الحماية الشخصية للمستشفيات بأسعار مخفضة.

وقال عيسى «الفكرة اني اقتنعت بهالعمل هاد أول شي إنو منساعد العالم بتكلفة أقل وبيرجع مردود إلنا وما نتكل ع أحد ونعين حالنا ضمن البيت».

وحولت ورشة خياطة مملوكة بالفعل للجمعية نشاطها كذلك لإنتاج الكمامات.

وقالت بشرى عرق سوسي، صاحبة الورشة «لما صارت أزمة الكورونا قررنا نشتغل حتى نساعد الناس بهالأزمة ونساعد الجمعية عم نشتغل بالكمامات حاليا وهاد الشي عم يشغل عيل (عائلات) لو انو بدخل محدود بس هاد الشي عم يشغل البلد وعم يساعد».

وأشارت جمعية ساعد إلى أنها تنتج في المتوسط 200 رداء، و6000 كمامة يومياً وتبيعها للمستشفيات بنصف ثمنها.

وقفزت أسعار الكمامات والمطهرات في البلاد بدرجة كبيرة الشهر الماضي مع بدء تفشي الفيروس. وقررت الحكومة السورية وقف تصدير هذه المنتجات لمنع نقصها في السوق لاحقاً.

وحتى الآن سجلت سورية 33 حالة إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة.

