ماذا يفعل «كورونا» بالدماغ.. علماء يحاولون الإجابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على مدى الأسابيع الماضية سجل الكثير من حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» فقد أصحابها حاسة الشم، ومن بين هذا الحالات امرأة في الـ40 من العمر وأظهرت فقداناً كاملاً ومفاجئاً لحاسة لشم، وتُسمى طبياً اللاشميّة، والتي صنفت تحت قائمة أعراض «كوفيد-19». وتدخل الروائح الأنف لتنبه الخلايا العصبيّة فترسل معلومات ذلك إلى البصلة الشميّة - وهي بنية عصبيّة في الجزء الأمامي من الدماغ - ومنها إلى مناطق أخرى في الدماغ. ويتساءل الأطباء كيف يؤثر فيروس مسبب لعدوى تنفسية في الدماغ؟

وينقل «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، عن طبيبة الأعصاب سيرينا سبوديش في مدرسة «ييل الطبيّة»، والمتخصصة في الأمراض المعدية، أنّ فيروس «سارس-كوف-1»، أحد أقرباء الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19»، صنف بالعدوى الدماغية. ووجدت دراسة دليلاً على قدرة الفيروس على الدخول إلى الدماغ بواسطة البصلات الشميّة والانتشار بسرعة عبر العصبونات إلى مناطق مختلفة من الدماغ.ولا يعرف العلماء إن كانت الأعراض العصبية بسبب الفيروس مباشرةً أم نتيجة ثانوية للفيروس على الجسم.