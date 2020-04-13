الصين: مصنع لألواح الطاقة الشمسية يكفي نصف العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة «جي سي إل» الصينية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بناء أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية، بقدرة تلبي نصف الاحتياج العالمي.

ووفق «مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، تخطط الشركة لاستثمار 18 مليار يوان (2.54 مليار دولار) لبناء منشأة في مدينة خفي عاصمة مقاطعة أنهوي، وهي مركز صناعي حيوي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 غيغاواط من الألواح الشمسية في العام.

وذكر موقع «بلومبرغ جرين» أن قدرة المنشأة الجديدة ستصل إلى ضعف قدرة البلاد في إنتاج الألواح الشمسية، البالغة 30 غيغاواط في عام 2019، وستصبح قادرة على تأمين نحو 51% من الألواح الشمسية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة الصينية إنها ستنفذ المشروع على مراحل، وستصل قدرة المصنع في المرحلة الأولى إلى 15 غيغاواط، على أن تستكمل التوسع بالمشروع لتصل إلى ثلاث مراحل أخرى، وفقاً لظروف السوق والمبيعات.

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى اغتنام الفرص المناسبة، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، إذ تساوي كلفة إنتاج الفحم تقريباً.

«المنشأة» قادرة على تأمين نحو 51% من احتياجات الكرة الأرضية.