هل يفعلها العلماء السعوديون.. نجحوا في عزل «كورونا» تمهيداً لتطوير لقاح

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم ووكالات

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن العلماء السعوديين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة، تمكّنوا من عزل فيروس كورونا المستجد؛ تمهيداً لتطوير لقاح له.

وعبر مداخلته ببرنامج كلنا مسؤول، المذاع على قناة السعودية، اليوم الأربعاء، قال اليوبي:«عند تجهيز اللقاح سيتم تجريبه أولاً على الحيوانات، ثم تؤخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وأخذ الاحتياطات، ومن ثم تجريبه على الإنسان».

وتابع «لقد تمكنا في السابق من تطوير لقاح لفيروس كورونا - متلازمة الشرق الأوسط، الذي ظهر في السعودية في عام 2012، وهو في طور الإنتاج وسيطرح قريباً في الأسواق».

وأوضح مدير الجامعة أن مركز الملك فهد فيه عدد من الوحدات المتخصصة، منها وحدة الفيروسات، وهي معتمدة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للفيروس المستجد، عكفت مجموعة من الباحثين «وكلهم سعوديون من أبناء جامعة الملك عبدالعزيز ومن وحدة الفيروسات، عكفوا على عزل هذا الفيروس، والحمد لله نجحوا أمس (الثلاثاء) تمهيداً لتطوير لقاح له وتجريبه».