لماذا الرجال أضعف وأسوأ حظاً أمام فيروس كورونا؟

المصدر: لندن - رويترز

تشير بيانات الوفيات والإصابات إلى أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يجتاح العالم، وللتعرض لمضاعفات حادة إذا أصيبوا به.. وفيما يلي إيضاحات من أبحاث وخبراء:

* هل الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

يبدو ذلك فعلاً. في إيطاليا أظهرت دراسة على أكثر من 127 ألفاً و700 إصابة بـ«كوفيد-19» أن 52.9% من المصابين رجال، و47.1% نساء.

ومن بين أول 14860 حالة وفاة، 68% كانوا رجالاً. وأظهر تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أنه من بين 44672 إصابة مؤكدة، كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 1.1% بين الرجال مقارنة بالنساء.

وقال الأخصائي بكلية طب وارويك، جيمس جيل: إن «الدلائل تتزايد على أن الرجال يعانون من أعراض أشد ومعدلات الوفاة بينهم أعلى بالمقارنة بالنساء».

* هل نعرف السبب؟

هناك العديد من الأسئلة المعلقة عن سبب زيادة الإصابات بـ«كوفيد-19» بين الرجال وتعرضهم لأعراض أشد، لكن الخبراء يشيرون إلى عوامل عدة محتملة.

ويشمل ذلك المخاطر البيولوجية والسلوكية:

- العادات السيئة، مثل التدخين، وآثارها.

يقول الخبراء إن أحد العوامل قد يكون أن الرجال بشكل عام لا يعتنون بصحتهم بقدر ما تفعل النساء، من مستويات أقل في غسل اليدين والنظافة العامة ومستويات أعلى من التدخين والسمنة وسلوكيات أخرى غير صحية.

في العديد من الدول معدلات التدخين أعلى بين الرجال عن النساء، والتدخين عامل خطر معروف للعديد من الأمراض المهددة للحياة، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة والسرطان.

والتباين بين الرجال والنساء في معدلات التدخين موجود في الصين، إذ يدخن 50% من الرجال مقابل 5% من النساء. وفي إيطاليا أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن التدخين شائع أكثر بين الرجال بالمقارنة بالنساء في جميع الفئات العمرية.

- الاستجابة المناعية «النشطة» لدى النساء

عامل آخر هو تفاوت الاستجابات المناعية لدى الرجال والنساء. وتظهر أبحاث أن الاستجابات المناعية على مدار العمر - تجاه كل شيء من الأمصال للعدوى وأمراض المناعة - أكثر نشاطاً بين النساء عن الرجال. وفيما يتعلق بكوفيد-19، وهو مرض تنفسي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد يكون هذا العامل مؤثراً بشكل خاص.

وقال أستاذ علوم المناعة بجامعة أوكسفورد فيليب جولدر، إن عوامل عدة تسهم في تحلي النساء بنظم مناعية أقوى، من بينها أن النساء لديهن اثنين من كروموزوم إكس بالمقارنة بواحد لدى الرجال.

وأضاف أن هذا يعني أن البروتين موجود بضعف الكمية في العديد من الخلايا المناعية لدى النساء بالمقارنة بالرجال، وهو ما قد يعزز بدوره قدرة النساء على تجنب الإصابة بـ«كوفيد-19».