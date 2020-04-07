خبراء في طب الأعصاب: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ أيضاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت تقديرات جمعية ألمانية متخصصة في طب الأعصاب إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يهاجم المخ أيضاً.

وقال الأمين العام للجمعية الألمانية لطب الأعصاب بيرت برليت، اليوم الثلاثاء: «نعرف من فيروسات كورونا السابقة أنه من الممكن للفيروسات أن تهاجم جذع المخ أيضاً».

وأضاف برليت أنه كانت هناك تقارير أيضاً في جائحة كورونا الحالية عن حدوث أعراض عصبية، ورأى أن التهاب جذع المخ الذي يحدث نتيجة العدوى بفيروس سارس-كوفي-2 يمكن أن يتسبب على سبيل المثال توقف التنفس، مشيراً إلى أنه لم يثبت بعد تسبب فيروس الجائحة الحالية في حدوث هذا العرض.

ولفت برليت إلى أن ما يصل إلى 80% من مرضى «كوفيد-19» في أوروبا حدثت لهم اضطرابات في حاستي الشم والتذوق «وهذا عرض عصبي يصلح كدليل على أن الفيروس يمكن أن يهاجم الجهاز العصبي».