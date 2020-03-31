تحذير من الوصفات المنتشرة عن مكافحة فيروس كورونا

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

حذّر مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية من الوصفات المنزلية لمحاربة فيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

ونصح المركز بتجنب المنتجات، التي يروّج لها باعتبارها وسيلة وقاية من فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد 19»؛ مثل المكملات الغذائية التي يعلن عنها على شبكة الإنترنت، ونظراً لأن هذا الفيروس جديد تماماً، فلا توجد حتى الآن أي دراسات تثبت فعالية هذه المنتجات أو المكونات الفعالة بها، كما أنه يُحظر كتابة عبارة «تحمي من الفيروسات» على المكملات الغذائية، وبالتالي فإن مثل هذه الإشارات تدل على أن مثل هذه الشركات مشكوك فيها.

ومن أمثلة الوصفات المنزلية أن ماء الثوم الساخن يقتل الفيروسات في الجهاز الهضمي، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة الموصى بها، والتي لا تقل عن 60 درجة مئوية، قد تسبب بعض الحروق في الفم والمريء. وعلى الرغم من أن شاي المريمية أو الزعتر ليس له أضرار ويمتاز بتأثيره المهدئ في حالات التهاب الحلق، إلا أنه لا يجدي نفعاً في التصدي لفيروس كورونا.

ومن الوصفات أن الغلوتين يضر جهاز المناعة، في حين أن يمكن تقويته بواسطة زيت جوز الهند، وأكد المركز الألماني على أنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم مثل هذه الادعاءات.