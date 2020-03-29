تأمين المنزل من فيروس كورونا.. يبدأ من على الباب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قدم رئيس الرابطة السورية لطب الأسرة الدكتور وسام الماوردي، عدداً من النصائح التي تجعل من المنزل بيئة آمنة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بداية من خلع الحذاء على باب المنزل، مشدداً على ضرورة العناية بشعر الرأس والذقن كي لا يجد فيها الفيروس بيئة رطبة مناسبة له.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الدكتور الماوردي تأكيده أن «جعل المنزل بيئة آمنة من الفيروس يبدأ أولاً بخلع الحذاء خارج المنزل والملابس ضمن زاوية معزولة فيه لضمان عدم نقل الفيروس لداخله، ثم غسل اليدين جيداً وتعقيمهما قبل لمس أي شيء ومخالطة باقي أفراد الأسرة».

وأضاف الطبيب للوكالة أن «الأمراض الفيروسية والجرثومية تقاوم بالنظافة والتعقيم، لذا ينبغي تعقيم البيت مرة واحدة يومياً بالماء والصابون والكلور وتنظيف الفواكه والخضراوات بالماء والملح».

ولفت إلى أن «الفيروس يجد في شعر الرأس والذقن بيئة رطبة مناسبة له لذلك يجب الاهتمام بنظافة الشعر، وأن يقوم العاملون بالقطاع الصحي بلفه وتغطيته أو حلقه».

