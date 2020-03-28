علاج روسي جديد لفيروس كورونا: استفدنا من تجربتي الصين وفرنسا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تطويرها دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أساس عقار «مفلوكوين» المضاد للملاريا.

وأكدت الوكالة في بيان نقلته مواقع روسية باللغة العربية، أن المركز العلمي الإنتاجي «فارم زاشيتا» التابع للوكالة «نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار (مفلوكوين) المضاد للملاريا، مستفيداً من التجربتين الصينية والفرنسية».

وأوضحت الوكالة أن الدواء الجديد «يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره، فيما يعيق تأثير الميفلوكين الكابح للمناعة تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس».

من جهتها، ذكرت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا عن تعافي أربعة مصابين بـ «كوفيد 19» وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، ليصل عدد المتعافين في روسيا إلى 49 شخصاً. وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي سجلت في روسيا حتى اليوم السبت 1264 حالة.