وزير جزائري يكشف عن دواء الـ 7 أيام: أوصت به الصين الدول العربية لعلاج كورونا

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

كشف وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن أن وزير الصحة الصيني تشن تشو، أوصى السلطات الجزائرية وباقي الدول العربية، باستخدام دواء كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا، في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19).

وأوضح بلحيمر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المسؤول الصيني، قال إن الدواء ينبغي استعماله سبعة أيام كاملة. وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج كثيرين من المصابين.

وشارك بلحيمر، مع وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إلى جانب وزراء صحة عرب، اليوم الخميس، في ندوة افتراضية مع وزير الصحة الصيني.

وحسب ذات المصدر، فإن الوزير الصيني، أرجع أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، إلى التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم، بأن الصين قررت إرسال فريق طبي ومستلزمات صحية متطورة إلى الجزائر لمساعدتها على احتواء تفشي وباء كورونا.

وكشفت المصادر، عن أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية ستتوجه إلى العاصمة الصينية بكين لجلب فريق طبي يتألف من 12 طبيباً وثمانية مساعدين ومعهم مستلزمات طبية متطورة أثبتت نجاعتها في معالجة وباء كورونا.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الأربعاء، 21 وفاة من إجمالي 302 إصابة مؤكدة بجائحة كورونا.

