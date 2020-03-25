6 طرق فاعلة تشجعك على شرب الماء

المصدر: دبي - د.ب.أ

يعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية للصحة والسعادة أيضاً، إذ يتألف 60% من جسم الإنسان من الماء، كما تتكون الأعضاء الأكثر حيوية في الأجسام من نسبة كبيرة من الماء، فعلى سبيل المثال، يحتوي الدماغ على 70% ماء، والرئتان على 90%، فيما يتألف الدم من أكثر من 80% من الماء.

وتتمثل أهمية الماء في الدم في ضمان تدفق وتوزيع البروتينات والغلوكوز والأيونات المعدنية والهرمونات والهيموغلوبين، ما يسهل نقل الأكسجين.

كما يساعد الماء أيضاً على تنظيم درجة حرارة الأجسام، ونقل العناصر الغذائية عبر الخلايا، وترطيب الأغشية المخاطية، إضافة إلى تصريف الفضلات.

وقدمت «فيتنس فيرست» دبي مجموعة من الطرق، التي تشجع على شرب الماء بكثرة، وبالتالي الوصول إلى حد الاستهلاك اليومي المطلوب.

وقالت اختصاصية التغذية لدى «فيتنس فيرست» بانين شاهين: «يخرج الماء من أجسامنا يومياً على شكل تعرّق وبول وهواء. وتسرب مثل هذه الأنواع من الإفرازات الشوارد، التي تلعب دوراً مهماً في تقلص العضلات والحفاظ على مستويات ترطيب الجسم وتنظيم درجة حموضة أجسامنا، لذا من أجل ضمان احتفاظ جسمنا بالكمية المطلوبة من الماء من الضروري شرب لترين يومياً».

وهنا تستعرض اختصاصية التغذية ست طرق بسيطة و فاعلة حول كيفية الحفاظ على رطوبة وصحة الجسم، والتشجيع على شرب الماء.

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