«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول انتقال كورونا عبر الهواء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد تضارب حول إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر الهواء، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل، موضحة أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال الفيروس عبر الهواء.

وأضافت المنظمة في منشور لها عبر حسابها على «فيس بوك»، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق المخالطة والقطيرات (قطرات صغيرة)، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي، والمباعدة الاجتماعية.

ودعت المنظمة مقدمي الرعاية الصحية إلى اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي؛ أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.