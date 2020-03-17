مفاجأة غير سارة.. كورونا يمكنه البقاء في الفضاء و«المتر ليس مسافة آمنة»

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

حذر علماء صينيون من أن من مسافة المتر لا تعد مسافة آمنة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كما هو شائع وتنصح به السلطات المواطنين، إذ وجدوا أن كورونا يتطاير أبعد من المتر الواحد كما يمكنه البقاء في الفضاء نحو 30 دقيقة.

وأكد الباحثون أهمية ارتداء أقنعة الوجه بسبب طول المدة الذي يتواجد فيها الفيروس في الهواء.

وذكرت دراسة أجراها فريق من علماء الأوبئة الحكوميين الصينيين، ونشرت في مجلة الطب الوقائي العملي وصحيفة South China Morning Post، أن الفيروس التاجي الذي يتسبب في الإصابة بـ(كوفيد 19) يمكنه أن يبقى في الهواء 30 دقيقة على الأقل والتطاير إلى 4.5 أمتار، أي أبعد من «المسافة الآمنة» التي تنصح بها السلطات الصحية حول العالم.

والأخطر من ذلك أن الباحثين وجدوا أيضاً أنه يمكن لهذا الفيروس أن يعيش أياماً عدة على سطح تهبط فيه قطرات الجهاز التنفسي، ما يزيد من خطر انتقال العدوى إذا لمسها الأصحاء ثم فركوا وجوههم. ويعتمد طول الوقت الذي يمكن للفيروس البقاء فيه على السطح على عوامل مثل درجة الحرارة ونوع السطح، على سبيل المثال عند نحو 37 درجة مئوية (98 درجة فهرنهايت)، يمكن أن يستمر ليومين إلى ثلاثة أيام سواء على الزجاج أو القماش أو المعدن أو البلاستيك أو الورق، حسب تقارير عدة.

واستند الباحثون في عملهم على حالة تفشي المرض المحلي في 22 يناير الماضي خلال ذروة موسم السفر للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، ووصوله لراكب يدعى (أ)، استقل حافلة مسافات طويلة محجوزة بالكامل واستقر في الصف الثاني من الخلف.

وقال هو شيشيونغ، الباحث الرئيس بالدراسة الذي يعمل في مركز مقاطعة هونان لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقطات الكاميرات الأمنية أظهرت أن المريض «أ» لم يتفاعل مع الآخرين طوال الرحلة التي استغرقت أربع ساعات، ولكن في الوقت الذي توقفت فيه الحافلة في المدينة التالية، قفز الفيروس بالفعل من الناقل إلى سبعة ركاب آخرين، وشعر الراكب بالفعل بالمرض في تلك المرحلة، ولكن كان ذلك قبل أن تعلن الصين عن تفشي الفيروس التاجي أزمة وطنية، لذلك لم يرتد «أ» قناعاً، ولم يرتب بأمره معظم الركاب الآخرين أو السائق على متن الحافلة ذات 48 مقعداً. وبعد مغادرة هؤلاء الركاب، استقلت مجموعة أخرى الحافلة بعد نحو 30 دقيقة. فأصيب أحد الركاب الجالسين في الصف الأمامي على الجانب الآخر من الممر بالعدوى. كما وجد الباحثون أنه لم يصب أي من الركاب الذين ارتدوا أقنعة الوجه في الحافلتين الأخريين.

وخلصت الدراسة إلى أنه «عند ركوب وسائل النقل العام المغلقة مثل مترو الأنفاق والسيارات والطائرات، وما إلى ذلك، يجب ارتداء القناع طوال الوقت، وكذلك، تقليل احتكاك يديك بالأماكن العامة، وتجنب لمس وجهك».

واقترح الباحثون تعديل تكييف الهواء في وسائل النقل العام لزيادة حجم الهواء النقي.