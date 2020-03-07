8 مغالطات خطيرة حول الوقاية من «كورونا».. احذروها

المصدر: إعداد – إيناس محيسن

رافق ظهور وانتشار فيروس كورونا، Covid-19، في جميع أنحاء العالم، ظهور معلومات غير صحيحة حول الوقاية من الوباء، ولاقت انتشاراً واسعاً لدى كثيرين، في الوقت الذي حذر خبراء صحة عالميون من تلك المغالطات نظراً لخطورتها، إذ قد تساعد على تفشي المزيد من الحالات في بعض الأحيان، خصوصاً في ظل انتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض هنا ثماني مغالطات يحذّر منها العلماء، وفق تقرير نشره موقع «ذي صن» البريطاني، باعتبارها الأكثر انتشاراً بشأن وسائل الوقاية من فيروس كورونا:

1 - فيتامين (سي) يمكنه حماية الإنسان من الإصابة بالفيروس:

يعتقد كثيرون أن تناول جرعات من فيتامين (سي) يمنع نزلة البرد، لكنه لا يوجد أي دليل قوي حالياً، على أن هذا الفيتامين سيساعد على مكافحة فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، يجري عدد من العلماء الصينيين حالياً اختبارات على مصابين بالفيروس، لاكتشاف آثار فيتامين «سي» على Covid-19، ولكن النتائج لم تنشر حتى الآن.

2 - شرب السوائل كل 15 دقيقة يحمي من الفيروس:

ادعى البعض أنه يجب إبقاء الفم رطباً، واقترحوا بالتالي تناول رشفات من الماء كل 15 دقيقة للمساعدة في تدفق الفيروس إلى داخل الجسم، إذ سيتسبب حامض المعدة في قتله. لكن في الواقع، بينما تمنع مياه الشرب الجفاف، فإنها لن تمنع أي شخص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا يوجد مؤشر واضح على أن شرب السوائل يمكن أن يحمي من حدوث مضاعفات.

3- حلق شعر الوجه يمنع الإصابة:

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الرجال، بحلق اللحية للحماية من كورونا، لكن هذا الإجراء في الأصل، يعود إلى عام 2017، قبل انتشار Covid-19، وكان مخصصاً للمهنيين الصحيين الذين يرتدون أجهزة التنفس، بهدف حمايتهم. ويأتي هذا الإجراء الآن، تبعاً لما ذكرته هيئة الصحة والسلامة التنفيذية في بريطانيا، لأن اللحية «تجعل من المستحيل وضع القناع الطبي بشكل جيد على الوجه». وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مفادها أن حلق شعر الوجه يساعد على الحماية من فيروس Covid-19، لكن لن يؤدي إلى ذلك.

4- مجففات اليد تقتل «كورونا»:

انتشرت شائعات مفادها بأن استخدام الهواء الساخن من مجفف اليد لـ 30 ثانية يمكن أن يقتل الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هذا غير صحيح ولن يقتل السلالة الجديدة من الفيروس. وأوضحت المنظمة: «لحماية نفسك من فيروس كورونا، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفركهما بمعقمات تعتمد الكحول أو غسلهما بالماء والصابون، وبمجرد تنظيف يديك، يجب عليك تجفيفهما جيداً باستخدام المناشف الورقية أو مجفف الهواء الدافئ».

5- غسول الفم يقضي على الفيروس:

غسول الفم لا يمكن أن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه»لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بفيروس كورونا«.

وأضافت:»يمكن لبعض العلامات التجارية أو غسول الفم القضاء على بعض الميكروبات لبضع دقائق في اللعاب، ومع ذلك، هذا لا يعني أنها تحميك من الإصابة بـCovid-19».

6- تناول الثوم يمنع العدوى:

يمكن أن يساعد تناول الثوم في علاج نزلات البرد، لكنه لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن «الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن تناوله يحمي الأشخاص من فيروس كورونا».

7- رش الكحول على الجسم يقي من الإصابة:

انتقدت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين يزعمون أن رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم سيقتل الفيروسات التي دخلت الجسم بالفعل. وأضافت: «رش مثل هذه المواد يمكن أن يضر بالملابس أو الأغشية المخاطية (مثل العينين والفم).. كن على دراية بأن كلاً من الكحول والكلور يمكن أن يكون مفيداً لتطهير الأسطح، ولكن في إطار التوصيات المناسبة».

8- الرسائل والحزم القادمة من الصين غير آمنة:

خلافاً للافتراضات الشائعة، فإنه من الآمن تلقي الطرود من الصين. وقالت منظمة الصحة العالمية: إن «الأشخاص الذين يتلقون بضائع من الصين ليسوا عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد».

وأوضحت أنه من خلال التحاليل السابقة «نعلم أن الفيروسات التاجية لا تدوم طويلاً على الأشياء، مثل الرسائل أو الطرود».