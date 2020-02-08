هل آكل النمل الحرشفي بريء من فيروس كورونا؟

المصدر: لندن - بكين - رويترز

شكك باحثون مستقلون، أمس، في بحث أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق التجارة غير المشروعة في آكل النمل الحرشفي.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية إنها قادت البحث. وذكرت في بيان بموقعها على الإنترنت: «هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة فيروس كورونا الجديد الذي استخلص من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقاً بنسبة 99% مع السلالة التي رصدت في البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجح للفيروس.

لكن مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كمبردج جيمس وود، قال إن البحث ليس محكماً. وقال «الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تُنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحافية من جامعة.. هذا ليس دليلاً علمياً».

وأضاف «الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99% ليس كافياً. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟».

كما أكد أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونغ كونغ، ديرك فايفر، أن البحث لا يثبت بأي حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر. وأضاف «لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناء على عينات تمثيلية، ومن شبه المؤكد أن تلك لا تعبر عنها».