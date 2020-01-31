لماذا يحدث الصلع عند الرجال؟

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يولد الإنسان مع نحو خمسة ملايين بصيلة شعر على الجسم.

وعادة، فإن عدد بصيلات الشعر في مرحلة النمو سيعوض من 25 إلى 100 شعرة تفقدها كل يوم.

لذلك، في الأساس كل بصيلات الشعر مثل مصنع الشعر الصغير الذي ينتج وفقاً للجدول الزمني. تضع كيمياء الجسم وهرموناتك أوامر العمل لشعر جديد، وتنتج الحويصلات التي تنتج ساق الشعر. لكن في بعض الأحيان، سيرسل جسدك رسالة تقلل من حجم هذه المصانع أو تغلقها. وعندما تنتهي هذه الأوامر، لن تعود مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.

ويُعدّ الصلع المبكر بشكل عام من الأمور المقلقة بالنسبة لكثيرين من الرجال، كما أن البعض يفقد شعره في عمر صغير ويتساقط بكمية أكثر بكثير من معدل نموه، ما يؤدي إلى تغيّر المظهر بشكل عام وظهور الصلع في فروة الرأس، وهذا يُشعر كثير من الشباب بالحرج، خصوصاً عند ذهابهم إلى المناسبات، ويوجد العديد من العوامل التي تسبب الصلع المبكر التي يمكن التقليل منها، وفي هذا المقال يعرض مركز البزرة الطبي في دبي أعراض الصلع المبكر وأسبابه وعلاجه.

أعراض الصلع

يظهر الصلع المبكر عادةً في سن المراهقة، أي عندما يبلغ الشاب عمر الـ18، حيث يبدأ شعره بالتساقط ويظهر الصلع بشكل أكثر وأوضح في سن الـ25 وحتى بلوغ الـ30 وتكون الأعراض كالتالي:

* ضعف بصيلات الشعر وتساقطه بكميات كبيرة، بحيث تكون كمية الشعر المتساقطة في اليوم الواحد أكثر من 100 شعرة.

* حدوث تغيّر في لون فروة الرأس بحيث تصبح أغمق، والإحساس بحكة وألم في فروة الرأس.

* عدم نمو الشعر المتساقط من جديد، وظهور فراغات بين الشعر وفي فروة الرأس.

* ظهور قشرة بيضاء في فروة الرأس بشكل غير طبيعي.

أسباب الصلع المبكر

* الجينات الوراثية، حيث يُعتبر العامل الوراثي هو السبب الرئيس للإصابة بالصلع المبكر، وهذا يؤثر في الرجال والنساء على حد سواء.

* التعرّض للتوتر والقلق النفسي والتقلبات العاطفية الشديدة بشكل كبير. حدوث خلل هرموني في الجسم يُسبب تساقط الشعر بكثافة.

* تناول بعض العقاقير والأدوية، مثل الهرمونات المستخدمة في تضخيم العضلات.

* وجود نقص في الفيتامينات، مثل نقص «فيتامين د».

* الإصابة بفقر الدم «الأنيميا».

* الإصابة ببعض الأمراض العضوية، والخضوع للعلاج مثل العلاج الكيميائي.

مركز بزرة الطبى

يعتبر مركز بزرة الطبى هو أول مركز فى الخليج لزراعة الشعر، فهو المركز الرائد الذى ابتكر فكرة استقطاب العرب الى دبى بدلاً من ذهابهم إلى الخارج، لتميزه بفريق طبي متخصص بخبرة عملية، ويتميز بخدمات زراعة الشعر المتخصصة، منها زراعة شعر الرأس واللحية، وزراعة الحواجب، ويوجد فريق طبي نسائي لزراعة الشعر عند النساء لمزيد من الخصوصية.

وتستخدم زراعة الشعر لإضافة الشعر إلى منطقة قد يكون بها شعر خفيف أو صلعاء تماماً. تعتبر عملية زراعة الشعر الحل الوحيد الدائم لعلاج الصلع عند الرجال. ويتم ذلك عن طريق أخذ شعر من فروة الرأس الخلفية والجانبية التى تتميزبوجود شعر دائم وسميك، وتطعيمها في منطقة الصلع أو الشعر الخفيف في فروة الرأس.

يتم ذلك عن طريق إجراء عمل جراحى بسيط يعرف بزراعة الشعر، التى تتم تحت التخدير الموضعى، ويتم فيها اقتطاف البصيلات فى المنطقة المانحة بطريقة FUE أو ما يُعرف بالاقتطاف.

وبعد ذلك يتم احداث الثقوب فى المناطق المستقبلة، وهى مناطق الصلع المراد زراعتها، ويتم وضع البصيلات فيها حتى تتم تغطيتها بشكل كامل.

ببساطة عملية زراعة الشعر تقوم بأخذ الشعر لديك ونقله إلى منطقة لا يوجد بها شعر.

أثناء إجراء استشارة المريض قبل عملية زراعة الشعر يجب أن يتم فحص المنطقة المانحة بوساطة كاميرا خاصة يتم من خلالها فحص كثافة البصيلات ونوعيتها وسلامة الجلد فيها، وبذلك تستطيع أن تضع حداً تقريبياً لعدد البصيلات التى يمكن اقتطافها.

- يعدّ الصلع المبكر بشكل عام من الأمور المقلقة بالنسبة لكثيرين من الرجال، والبعض يفقده في عمر صغير.

- يظهر الصلع المبكر عادةً في سن المراهقة، عندما يبلغ الشاب 18 من العمر.