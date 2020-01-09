7 أيام.. الحد الأقصى لاستخدام بخاخ الأنف

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت الصيدلانية الألمانية، أورسولا زيلربيرج، من أن استخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعود الجسم عليه، موضحة أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على البخاخ المزيل للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية، مثل البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف.

ومن المخاطر الأخرى لاستخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة تلف الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يرفع خطر فقدان حاسة الشم، ومن ثم حاسة التذوق. ولتجنب هذه المخاطر تنصح زيلربيرج بعدم استخدام بخاخ الأنف أكثر من خمسة إلى سبعة أيام. وفي حال استمرار المتاعب بعد انقضاء هذه المدة، يمكن حينئذ اللجوء إلى الاستنشاق بمحلول ملح الطعام.