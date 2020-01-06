4 نصائح للتغلب على زيادة الوزن بسبب قلة النوم

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يعاني البعض قلة النوم بسبب اختلاف نمط الحياة وزيادة الضغط والتوتر العصبي، وبالتالي يزداد وزن الجسم بسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ومنذ أكثر من 20 عاماً، اكتشف علماء زيادة إفراز هرمون «الجريلين»، وهو المسؤول عن الشعور بالجوع، مع قلة النوم والتوتر.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن التأثيرات السيئة لهذا الهرمون تشمل إبطاء عملية الأيض، والتقليل من حرق الجسم للدهون، وتكمن المشكلة هنا في أن هذا الهرمون ينشط إفرازه عند الشعور بالجوع وقلة النوم.

وأشارت المجلة إلى أن الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، لا يعانون زيادة الوزن فحسب، بل يعانون أيضاً زيادة في مستوى السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون.

وقدمت المجلة أربع نصائح للتغلب على هذه المشكلة.

نوم كاف

ينبغي على المرء الحصول على فترة كافية من النوم تمتد من سبع إلى ثماني ساعات ليلاً، مع تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة.

وجبات منتظمة

لضمان إفراز الهرمونات بسلاسة أوصت المجلة بتناول الوجبات الغذائية (من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم) بشكل منتظم، مع وجود فترات بينية بين الوجبة والأخرى، إضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على العناصر الغذائية المهمة.

ممارسة الرياضة

تسهم الرياضة في التخلص من التوتر والشعور بالسعادة والتوازن الهرموني في الجسم.

إيقاع حياة معين

تحدث عمليات تكميلية هرمونية بشكل دائم في الجسم، التي ترتبط بإيقاع معين، وكلما كان نمط الحياة منتظم، كان الجسم أفضل مع إيقاعه الداخلي.