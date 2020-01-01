البشرة.. أكثر من مجرد مرآة

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أحياناً ما يتم الإحساس أن هذه ليست بشرتك، إذ يدل ظهور بثور وانتفاخ العينين على عدم الحصول على فترة نوم كافية الليلة الماضية. وفي أحد الأيام تنظر في المرآة فتلاحظ ترهل البشرة، أو وجود تجاعيد تقسم أنها لم تكن موجودة في الليلة الماضية.

وهنا بعض النصائح للتعامل مع هذه المشكلة:

• هل هناك علامات مبكرة على التقدم في العمر؟

إذا كان الأمر كذلك فإن المرء يحتاج إلى شيء ما لتحفيز الكولاجين وتسريع تجدد خلايا الجلد، بحسب أستاذ الجلدية في كلية طب ويل كورنيل، نيل ساديك. ويقول: «مركب الريتينويد يظل هو محفز الكولاجين رقم واحد»، بحسب موقع «إيفري داي هيلث». ويضيف أن «المرء سيحتاج إلى مصل حمض ألفا هيدروكسي (إيه إتش إيه) لتجديد الخلايا، وبشكل مثالي ابدأ بنوع يحتوي على 5% من حمض (إيه إتش إيه)».

•الأكياس تحت العينين قد تشير إلى وجود مشكلة في النظام الغذائي أو أسلوب الحياة:

اذهب إلى مصدر المشكلة، يمكن أن تلعب الحساسية والتدخين، وحتى تناول الكثير من الملح دوراً في الإصابة بأكياس تحت العينين. ولكن قلة النوم هي مسؤول عن المشكلة، وإذا ما كانت شائعة الحدوث، فربما يحتاج المرء إلى العمل على العادات الصحية الخاصة بالنوم، أو إيلاء أولوية للنوم.

• البشرة الجافة أو المتشققة تعني أن الجلد ربما يكون عطشاً: فيما يتقدم المرء في العمر يفقد الجلد بعض رطوبته. وما يجعل الأمور أسوأ هو البشرة التي تفتقر إلى المياه، وهي بالتالي أكثر عرضة لظهور علامات التقدم في العمر عليها مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد. ويجب عدم اللجوء إلى المرطب الأكثر كثافة الذي يمكن أن يسد المسام مسبباً حبوباً‘ وبالتالي يجب اللجوء إلى المرطب الخفيف الذي به قوام سائل.

الأكياس تحت العينين قد تشير إلى مشكلة بالنظام الغذائي.