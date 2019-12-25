فوائد بالجملة لتناول التمر يومياً

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أن هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يومياً، حتى إنه يساعد على إنقاص الوزن بشرط ألا يتناول المرء الكثير منه. ويحتوي التمر على كثير من فيتامين (ب6) المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لهذا الفيتامين إلى الاكتئاب. ويساعد البورون الموجود في التمر على تقوية العظام، لكن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة، تسهم أيضاً في صحة العظام، ومنع أمراض مثل هشاشة العظام. وعلى الرغم من احتواء التمر على كثير من السكريات، فإنه يساعد على إنقاص الوزن بشرط عدم الإكثار منه، وتحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف المهمة لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح.