نصائح لمكافحة حب الشباب لدى البالغات

المصدر: فيينا - د.ب.أ

يهاجم حب الشباب بعض النساء البالغات، ويُفسد جمال بشرتهن.. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة «وومان» النمساوية أن حب الشباب لدى البالغات، يظهر في سن 25 إلى 45 عاماً، مشيرة إلى أنه يظهر بصفة خاصة على الذقن والوجنات.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حب الشباب، لدى البالغات، يرجع لأسباب عدة، كالتوتر النفسي، والتغيرات الهرمونية، والعناية الخاطئة بالبشرة، والتغذية الخاطئة.

وأشارت «وومان» إلى أنه يمكن مواجهة حب الشباب لدى البالغات، بواسطة مرهم يحتوي على مضاد حيوي، إلى جانب العناية السليمة بالبشرة؛ حيث ينبغي تنظيف البشر بواسطة منظف لطيف مخصص للبشرة المصابة بحب الشباب، أي يخلو من المواد العطرية مثلاً، لإزالة الشوائب والأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة دون إجهاد للبشرة. ومن المفيد، أيضاً، استعمال مستحضر تقشير كيميائي، خصوصاً حمض الساليسيليك؛ حيث إنه يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق، وإزالة خلايا الجلد الميتة، فضلاً عن تأثيره المضاد للالتهابات. ومن المهم أيضاً ترطيب البشرة بواسطة كريمات العناية المحتوية على مواد ترطيب، مثل حمض الهيالورونيك والرتينول. وتلعب التغذية دوراً مهماً في مواجهة حب الشباب لدى البالغات؛ حيث ينبغي الابتعاد عن تناول المنتجات الحيوانية، خصوصاً اللحوم والحليب؛ نظراً لأنها تعزز الالتهابات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضاً محاربة التوتر النفسي، من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

- يرجع للتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية والعناية الخاطئة بالبشرة.

- تجب إزالة الشوائب والإفرازات الدهنية دون إجهاد البشرة.