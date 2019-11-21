«بوت البطة» لإطلالة جذابة ومريحة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمنح «بوت البطة» Duck Boot، الذي يفرض حضوره هذه الفترة على الموضة النسائية المرأة إطلالة جذابة من ناحية وإحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» الألمانية أن «بوت البطة» هو بوت ذات مقدمة مربعة Square Toe، مشيرة إلى أن هذا التصميم المسطح للغاية يجعل المرأة تشعر براحة فائقة أثناء المشي، فضلاً عن طابعه المتفرد، الذي يخطف الأنظار. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن «بوت البطة» يظهر في صورة بوت الكاحل أو بوت الكاوبوي أو البوت ذات الساق الطويل، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بالأربطة أو يزدان بنقوش جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان أو يتلألأ بالجلد اللامع.