لصحة الأسنان.. معجون وفرشاة من الذهب والألماس

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

ابتكر رواد «سويس سمايل» مفهوماً جديداً للرعاية بالفم والأسنان، يركز على توفير مفهوم فاخر للعناية بالأسنان، وتمنح العلامة، التي تتمنع بخبرة 40 عاماً، مستخدميها منتجات متنوعة للاهتمام بالشفاه والفم والأسنان، والمستخلصة من أهم الأعشاب الطبيعية مثل زهور إديليوس وأعشاب الكلوروفيل والشاي الأخضر، بالإضافة إلى مكونات فاخرة مثل الذهب والألماس.

تشمل المجموعة مستحضرات العناية بالأسنان، مثل معجون وفرشاة الأسنان، إضافة إلى ملطف الأسنان ومرطب الشفاه المثالية لإطلالة طبيعية كل يوم.

وتوفر العلامة مجموعة كبيرة من المنتجات المختصة، اخترنا منها منتج «دو أور» وهو جل أسنان بتركيبة من رذاذ الذهب بعيار 23.75 قيراطاً، ذو مميزات مضادة للالتهاب، مع فرشاة مطلية بالذهب، بالإضافة إلى مجموعة «دايموند غلو»، التي يمكن اعتبارها خياراً مميزاً كهدية، وتتكون من معجون أسنان بقيراط من رذاذ الألماس الخالص، المختص بتبييض الأسنان، من دون أي نسبة من لوريل كبريتات الصوديوم، المعروف بتأثيره على حساسية الأسنان على المدى البعيد، بالإضافة إلى ذلك فإن المجموعة تضم فرشاتَي أسنان مزيّنتين بكريستال «سوارفسكي» مع حامل أنيق لكل واحدة، كما تقدم العلامة مرطب الشفاه «غلوريوس ليبس» الغني بفيتامين A الذي يساعد على التخلص من الجفاف حول الفم.