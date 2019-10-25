4 نصائح لأجمل طرق طلاء الأظافر

تسعى كثير من السيدات لإطالة فترة بقاء طلاء أظافرهن، وللوصول إلى هذا لابد من اتباع طرق معينة مقدمة من «Tips & Toes»:
1 قبل بدء عملية الطلاء عليك تحضير أظافرك أولاً، عن طريق تنظيفها لإزالة بقايا الزيوت والرواسب التي تمنع الطلاء من الالتصاق بها جيداً، وأفضل الطرق لذلك هي استعمال جل مضاد للبكتيريا أو مزيل لطلاء الأظافر إن لم يكن هناك طلاء قديم ترغبين في إزالته، مع اختيار النوع الذي يحتوي على مرطب، على ألا يتعدى استعماله مرتين أسبوعياً حتى لا يؤدي إلى جفاف الأظافر.
2 ستطيعين استعمال حمام ماء ساخن مضافة له ملعقة صابون سائل + عصير ليمونة + ملعقة كبيرة زيت زيتون لمدة 10 دقائق، وهذا الحمام يمكن استعماله يومياً بصورة آمنة. وعند البدء في عملية الطلاء ابدئي دائماً بطبقة أساسية مبطنة أو مقوي أظافر، وانتهي بطبقة واقية لا غنى عنها لإضافة المزيد من الحماية واللمعان، مع تكرار طلائها يوماً بعد آخر، وبينهما طبقتان من لونك المفضل، وتذكري أن طبقات خفيفة عدة من الطلاء أفضل من طبقة واحدة سميكة، فبذلك يجف سريعاً ويبقى مدة أطول، ولا تنسي أن تتركيه فترة كافية بين الطبقة والأخرى ليجف تماماً.
3 املئي الفرشاة بحيث تكفي الأظفر بأكمله، وضعي نقطة طلاء في خط المنتصف، هذا الخط سيمنع الطلاء من التقشر في منطقة الوسط، التي عادة ما تتقشر أولاً، ثم اطلي الجوانب. وعند الانتهاء احفظي زجاجات الطلاء في الثلاجة، لأن الأماكن الحارة تسبب تجلطه وتغير مكوناته ما يعني تقشره عاجلاً، كما أن غلق الزجاجة بإحكام بعد الاستعمال يحافظ على مكوناتها أيضاً، ونظفي طرف الزجاجة بقطعة قطن، ليمكنك غلقها جيداً، وادهني حافظة الغطاء بالفازلين لسهولة الفتح في المرة المقبلة.
4 ينصح خبراء التجميل بالاحتفاظ بأحد جواربك القديمة لتمرري أظافرك، بعد تهذيبها، عليه ولتتأكدي من بردها جيداً، ولا تزيدي في برد الجوانب لأنه يضعفها ويجعلها سريعة الانكسار، وعند وضع كريم اليد توخي الحرص، لأنه قد يعتم الطلاء فيفقد شكله الجمالي.