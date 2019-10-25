4 نصائح لأجمل طرق طلاء الأظافر

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

تسعى كثير من السيدات لإطالة فترة بقاء طلاء أظافرهن، وللوصول إلى هذا لابد من اتباع طرق معينة مقدمة من «Tips & Toes»:

1 قبل بدء عملية الطلاء عليك تحضير أظافرك أولاً، عن طريق تنظيفها لإزالة بقايا الزيوت والرواسب التي تمنع الطلاء من الالتصاق بها جيدا‏ً، وأفضل الطرق لذلك هي استعمال جل مضاد للبكتيريا أو مزيل لطلاء الأظافر إن لم يكن هناك طلاء قديم ترغبين في إزالته، مع اختيار النوع الذي يحتوي على مرطب‏،‏ على ألا يتعدى استعماله مرتين أسبوعياً حتى لا يؤدي إلى جفاف الأظافر‏.

2 ستطيعين استعمال حمام ماء ساخن مضافة له ملعقة صابون سائل‏ + ‏عصير ليمونة‏ +‏ ملعقة كبيرة زيت زيتون لمدة 10 دقائق،‏ وهذا الحمام يمكن استعماله يومياً بصورة آمنة‏. وعند البدء في عملية الطلاء ابدئي دائماً بطبقة أساسية مبطنة أو مقوي أظافر، وانتهي بطبقة واقية لا غنى عنها لإضافة المزيد من الحماية واللمعان، مع تكرار طلائها يوماً بعد آخر‏، وبينهما طبقتان من لونك المفضل، وتذكري أن طبقات خفيفة عدة من الطلاء أفضل من طبقة واحدة سميكة، فبذلك يجف سريعاً ويبقى مدة أطول‏، ولا تنسي أن تتركيه فترة كافية بين الطبقة والأخرى ليجف تماماً‏.

3 املئي الفرشاة بحيث تكفي الأظفر بأكمله، وضعي نقطة طلاء في خط المنتصف‏، هذا الخط سيمنع الطلاء من التقشر في منطقة الوسط، التي عادة ما تتقشر أولاً، ثم اطلي الجوانب‏. و‏‏عند الانتهاء احفظي زجاجات الطلاء في الثلاجة، لأن الأماكن الحارة تسبب تجلطه وتغير مكوناته ما يعني تقشره عاجلاً‏، كما أن غلق الزجاجة بإحكام بعد الاستعمال يحافظ على مكوناتها أيضاً، ونظفي طرف الزجاجة بقطعة قطن، ليمكنك غلقها جيداً‏، وادهني حافظة الغطاء بالفازلين لسهولة الفتح في المرة المقبلة.

4 ينصح خبراء التجميل بالاحتفاظ بأحد جواربك القديمة لتمرري أظافرك، بعد تهذيبها، عليه ولتتأكدي من بردها جيداً، ولا تزيدي في برد الجوانب لأنه يضعفها ويجعلها سريعة الانكسار‏، وعند وضع كريم اليد توخي الحرص، لأنه قد يعتم الطلاء فيفقد شكله الجمالي.