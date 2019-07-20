خبير أسنان ينصح بطريقة صحيحة لتنظيفها

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصى خبير الأسنان ديتمار أوسترايش بتنظيفها بمعدل مرتين يومياً لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق في المرة الواحدة.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني أنه ينبغي تنظيف السطح الخارجي والسطح الداخلي وسطح المضغ، مع اتباع الاتجاه نفسه دائماً، أي من أعلى اليسار إلى أسفل جهة اليمين.

وأشار أوسترايش إلى أن فرشاة الأسنان العادية تصل إلى 70% من سطح السن فقط، وهو ما ينطبق أيضاً على فرشاة الأسنان الكهربائية. لذا ينبغي استخدام خيط الأسنان أو الفرشاة المخصصة لتنظيف ما بين الأسنان بمعدل مرة واحدة يومياً لتنظيف الفراغات بين الأسنان.