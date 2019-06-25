كعب القطة يزين صنادل الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتربع الصندل ذو «كعب القطة» على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية، وإحساساً بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن كعب القطة (Kitten Heels) هو كعب لا يزيد ارتفاعه على 5.5 سم، لذا فهو يجمع بين الأناقة والأنوثة والراحة في آن واحد.

وأضافت شولتس أن الصندل ذا كعب القطة يتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية كالوردي والأحمر والأصفر والأخضر، إلى جانب الألوان المحايدة كالأسود والأبيض والبني. ويمتاز الصندل ذو كعب القطة بتنوع إمكانات التنسيق، حيث إنه يتناغم مع الأفرول والجينز القصير والتنورة القصيرة والشورت.