10 أسباب لنقص الكالسيوم في الجسم

المصدر: حياة الحرزي - دبي

الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، الذي يحتاجه دوماً بكميات كافية لتوسعة الأوعية الدموية، وتحسين وظيفة العضلات، والأعصاب والهرمونات. وعلى الرغم من أن أقل من 1% من إجمالي الكالسيوم في الجسم مطلوب لدعم هذه الوظائف المهمة، فإن الكالسيوم في الدم منظّم للغاية ومعدّله الطبيعي يراوح بين8.5 و10.5 ملغ /‏‏‏ دسل. كما أن 99% من إمدادات الكالسيوم تتخزن دوماً في العظام والأسنان، ويستخدم الجسم أنسجة العظام كخزان ومصدر للكالسيوم، للحفاظ على تركيزات ثابتة منه في الدم والعضلات والسوائل بين الخلايا.

ويختلف احتياج الجسم إلى الكالسيوم باختلاف الجنس والعمر، ولا ينتج عن نقص كمياته في الجسم أي أعراض واضحة على المدى القصير، فالجسم يأخذ الكالسيوم من العظام. لكنه على المدى الطويل، يؤدي عدم تناول ما يكفي منه إلى نخر العظام وظهور أعراض ما يُعرف بهشاشة العظام، وهذه بعض أسباب نقص الكالسيوم الذي يعانيه الكثيرون، تقدمها أخصائية التغذية السريرية بمستشفى برجيل للجراحة المتقدمة في دبي، الدكتورة ريان صالح.

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