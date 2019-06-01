فوائد الأعشاب والتوابل.. لا تُغني عن الدواء

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعتقد كثيرون أن الأعشاب والتوابل تتمتع بتأثير طبي، وتساعد في علاج المتاعب الصحية. فما مدى صحة هذا الاعتقاد علمياً؟

للإجابة عن هذا السؤال؛ قال أستاذ علوم التغذية البروفيسور الألماني يان فرانك إن هذا الاعتقاد صحيح جزئياً؛ إذ تحتوي بعض الأعشاب والتوابل على مواد فعّالة ذات تأثير صحي.

وأضاف أن الزعتر على سبيل المثال يتمتع بتأثير مضاد للفيروسات؛ لذا يعد شرابه من العقاقير الدوائية النباتية الشهيرة، غير أن تأثير الزعتر في الطعام أقل بطبيعة الحال من تأثيره في العقاقير الدوائية المحتوية عليه، التي تتوافر في صورة شاي أو كبسولات.

وأشار فرانك إلى أنه يمكن مواجهة مشكلات الهضم بواسطة اليانسون والشمر والكراوية، كما أن الزنجبيل يساعد في علاج غثيان ودوار السفر.

ويتمتع الكركم بتأثير مضاد للالتهابات، ويعد من التوابل الجيدة للديتوكس؛ إذ يساعد الكبد على طرد السموم من الجسم، غير أن تأثير الكركم في محاربة السرطان لم يتم بحثه علمياً على نحو كافٍ.

من جانبها، أكدت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان أن الأعشاب والتوابل ليست بديلاً للدواء؛ نظراً لأن الدواء يتم تصنيعه بحيث يكون مقاوماً للعصارة الهضمية لضمان وصوله إلى المكان، الذي من المفترض أن يطلق مفعوله فيه.

ويختلف هذا الأمر مع الطعام؛ ففي حال الإصابة بالتهاب في الركبة مثلاً، ينبغي أولاً امتصاص المادة الفعالة عبر الأمعاء، ثم نقلها إلى الركبة عبر الكبد والدم. وبالتالي يكون تأثير المادة الفعالة الموجودة في الطعام قليلاً، فضلاً عن أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً يصل في الغالب لأسابيع حتى يظهر المفعول. وأشارت كاوفمان إلى أن التغذية الغنية بالأعشاب والتوابل تعد عاملاً مساعداً لتعزيز العلاج والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وإن كان الإفراط في تناول بعض الأعشاب والتوابل يضر بالصحة، مثل الزعفران وجوزة الطيب، فضلاً عن أن بعض الأمراض كالحصوات الصفراوية تمنع تناول التوابل الحريفة كالزنجبيل.

• يمكن مواجهة مشكلات الهضم باليانسون والشمر والكراوية.

يان فرانك:

• «تأثير الزعتر في الطعام أقل بطبيعة الحال من تأثيره في العقاقير الدوائية المحتوية عليه».

غابرييلا كاوفمان:

• «التغذية الغنية بالأعشاب والتوابل تعزز الحفاظ على الصحة، والوقاية من الأمراض».

