نصائح للحفاظ على عظام قوية وصحية أثناء الصيام

المصدر: الامارات اليوم

خلال شهر رمضان المبارك، تتعرض عادات الحمية الغذائية للخطر نتيجة للتغيير في أوقات ومحتوى الوجبات،حيث يتم التغاضي عن العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم فى الوجبات، ما يجعل من الضروري إدراج ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين (د)، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة للعظام في الإفطار والسحور للحفاظ على صحة العظام لدينا خلال شهر رمضان.

قد يكون من الصعب مواكبة شرب كوبين من الحليب يومياً ومقدار إضافي من منتجات الألبان أثناء الصيام. ومع ذلك، فهناك العديد من الطرق السهلة لضمان حصول عظامنا على الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية. يجب أن يستمر استهلاك الكالسيوم بشكل كافٍ كجزء من نظامنا الغذائي خلال شهر رمضان للحفاظ على صحة عظامنا، والحفاظ على مستويات الكالسيوم الطبيعية في الدم. فعندما نعاني نقصاً في الكالسيوم في أجسامنا تتم إزالته من عظامنا (بنك الكالسيوم لدينا) من أجل تعويضه والحفاظ على المستويات الصحيحة في الدم، طالما أننا نتأكد من أننا نستهلك ما يكفي من الكالسيوم، وهو 1000ملغ /‏ للبالغين.

خلال شهر رمضان، يميل الناس إلى تناول نحو 30٪ أكثر من المعتاد. لتجنب الآثار السلبية للإفراط في تناول الطعام، يوصي الدكتور محمد سليم استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضيةبمراقبة جودة الأطعمة المستهلكة ومعرفة قيمتها الغذائية، ولضمان حصولنا على العناصر الغذائية اللازمة لعظامنا، يمكن استبدال العصائر والمشروبات الغنية بالسكر بحليب بارد قليل الدسم أو اللبن. يمكننا أيضاً إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات الغنية بالكالسيوم إلى وجبات الإفطار والسحور، مثل البروكلي والسبانخ، إلخ.

هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها ضمان تناول كمية الكالسيوم اليومية المناسبة خلال شهر رمضان، من خلال إضافة منتجات الألبان في طعامنا بدءاً من وجبة الإفطار، واستبدال الحلويات الرمضانية اليومية التقليدية التي نميل إلى استهلاكها في المساء بأنواع من الحلويات التي تحتوي على الألبان، مثل بودنغ الأرز أو السحلب أو المهلبية. يمكننا أيضاً تناول عصير أو مخفوق الحليب مع بعض الموز والفراولة، فهي طريقة رائعة لتناول الحلوى اللذيذة مع سعرات حرارية أقل.

ثم في السحور، يمكننا تعويض بقية احتياجاتنا من الكالسيوم. يعد السحور وجبة مهمة للغاية في رمضان، وهي تساعدنا في الحفاظ على طاقتنا في اليوم التالي. نوصي بشدة بشرب كوب من الحليب ليساعدنا أثناء الصوم.من السهل الحفاظ على عظامنا قوية وصحية خلال شهر رمضان المبارك من خلال اتباع عادات الأكل الصحية، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ومتنوع يوفر الكمية الموصى بها من الكالسيوم والمواد المغذية الأخرى. ومن المهم جداً أن لا ننسى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على القليل من أشعة الشمس في حياتنا.