نصائح ألمانية لضبط السكّر بالدم

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّر خبير التغذية الألماني هارالد زايتس من أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يمهد الطريق للإصابة بالسكري والبدانة، وما يترتب عليهما من أمراض القلب والدورة الدموية الخطرة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينصح زايتس بضبط مستوى السكر بالدم من خلال التغذية الصحية، وذلك بالإقلال من الكربوهيدرات كالخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات؛ نظراً لأنها ترفع مستوى السكر بالدم من أجل إمداده بالطاقة.

وبدلاً من ذلك يمكن إمداد الجسم بالطاقة من دون رفع مستوى السكر بالدم من خلال الإكثار من الدهون الصحية، التي تتمثل مصادرها الغذائية في الأفوكادو والمكسرات والأسماك كالسلمون والماكريل والزيوت النباتية المعصورة على البارد، مثل زيت الزيتون.

وأكد زايتس أهمية الحذر من الفواكه؛ لأنها تحتوي على الفركتوز (سكر الفاكهة)، الذي يتسبب في رفع مستوى السكر بالدم. لذا ينبغي تناول الفاكهة باعتدال وتناول الأصناف، التي تحتوي على القليل من الفركتوز، مثل التوت والفواكه الحمضية.

ومن المهم أيضاً الإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة ومشروبات الطاقة؛ لأنها ترفع مستوى السكر بالدم.

وأشار زايتس إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام من أجل ضبط مستوى السكر بالدم؛ إذ تسهم في خفض مستوى السكر من خلال تحويل الغلوكوز إلى طاقة، كي تستغلها العضلات أثناء التدريب. ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في كل مرة.