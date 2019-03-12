القهوة الخضراء.. قليل من الكافيين وكثير من الفوائد

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنتيه جال، إن القهوة الخضراء ليست نوعاً جديداً من القهوة، بل حبوب قهوة غير محمّصة. وأضافت أن القهوة الخضراء تحتوي على القليل من الكافيين مقارنة بالقهوة المحمّصة، ومع ذلك تساعد على اليقظة والانتباه، مشيرة إلى أنها تتفوق على القهوة المحمصة من حيث المواد الفعالة، التي لا يتم فقدانها بسبب التحميص، مثل حمض الكلوروجينيك.

وأوضحت خبيرة التغذية أن حمض الكلوروجينيك يندرج ضمن مضادات الأكسدة؛ لذا فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن والتمتّع بالرشاقة.

وأشارت إلى أن حمض الكلوروجينيك قد يتسبّب في تهيّج المعدة والأمعاء مسبباً الشعور بالغثيان؛ لذا ينبغي على أصحاب المعدة الحسّاسة الحذر عند شرب القهوة الخضراء.