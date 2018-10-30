شركات التقنية تتجه إلى الاستثمار في «صحة القلب»

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

لم تتوقع شركة أبل ذلك الصدى الذي تلقته بعد أن أضافت إلى ساعتها جهازاً لمراقبة ضربات القلب، إذ كشفت ساعة «أبل» عن إصابة مستخدمين كثر بعدم انتظام ضربات القلب أو بأمراض أخرى خطيرة. وبثت محطة «سي إن بي سي» قصصاً لمستخدمين قالوا إنهم يتابعون حالة قلوبهم الصحية باستخدام تلك الساعة، ما نبه «أبل» إلى أنها تملك مقياساً لنبض ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، وتحولت فجأةً إلى شركة رعاية صحية.

وقالت محطة «سي إن بي سي» إن شركات التقنية الكبرى، مثل «أبل» و«أمازون»، مهتمة حالياً بتطوير منتجات تساعد المستخدمين على مراقبة صحة قلوبهم، فأصبحت تتنافس في توظيف أفضل أطباء القلب بالعالم مثلما تتسابق على توظيف أفضل المبرمجين، وهكذا نجد أن المدير التنفيذي لشركة فاريلي -وهي شركة تابعة لشركة ألفابت تعمل في مجال علوم الحياة- كان يعمل سابقاً طبيباً للقلب. وتتضمن أحدث ساعات «أبل» اليوم جهازاً لتخطيط كهربائية القلب، وقال مدير العمليات في الشركة لمحطة «سي إن بي سي» العام الماضي «تسعى الشركة إلى تمكين الناس من المشاركة بفعالية في الحفاظ على صحتهم».