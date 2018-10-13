3 أسباب للشعور الدائم بالتعب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن هناك ثلاثة أسباب للشعور الدائم بالتعب والإجهاد، ومن المعروف أن قلة النوم هو السبب الأكثر شيوعاً للشعور بالتعب والإرهاق، لكن هناك أسباب أخرى قد لا تكون متوقعة:

1- قلة النوم

يؤدّي عدم الاستغراق في النوم إلى الشعور بعدم الراحة حتى مع النوم لوقت طويل، ويرتبط ذلك في معظم الحالات بالتوتر، كما أن استعمال الأجهزة الإلكترونية في المساء قد يكون سبباً لعدم الاستغراق في النوم.

2- عدم ممارسة الرياضة

إذا كنت ممّن لا يمارسون الرياضة وتشعر بالتعب طوال الوقت، فقد تحتاج إلى قليل من التمارين للحصول على طاقة جديدة، قم بدمج الرياضة في حياتك اليومية. حتى الفعل المعاكس قد يؤدي إلى الشعور بالتعب؛ وهو الإفراط في الرياضة.

3- ماء وغذاء

تتسبّب قلة شرب الماء بالجفاف، وهو ما ينتج عنه فقدان الطاقة سريعاً، وسوء المزاج، ولذلك يتعين التأكد من الحصول على كمية كافية من الماء، وتجنب المشروبات الغازية.