علماء يرسمون خريطة للدماغ لعلاج «الزهايمر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لعلاج أحد أكثر الأمراض غموضاً، يلزمنا فهم بنية العضو الأكثر تعقيداً: وهو الدماغ البشري، لذا صمَّم علماء جامعة كاليفورنيا الجنوبية الأطلس التشريحي الأكثر تفصيلاً لنظام الذاكرة في الدماغ.

وقال مايكل بينكوسكي، المؤلف الرئيس في الدراسة والباحث في جامعة كاليفورنيا الجنوبية: «أنتجنا أشمل مخطّط تفصيلي يوضّح بنية منطقة الحصين في الدماغ. نستطيع الآن دراسة كل منطقة عصبية وفهم وظائفها».

ويقع الحصين في قاعدة الدماغ، ويظهر على شكل حصان البحر، ويلعب دوراً مهمّاً في تخزين الذاكرة، وتنظيم المشاعر، ومعالجة المعلومات المكانيّة. ويتأثَّر الحصين مبكِّراً بداء ألزهايمر، ويؤدّي تنكُّسه إلى الصرع وأمراض أخرى.

وحسب «مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، يُعَدُّ هذا البحث جزءاً من مشروع كونكتوم الفأري الذي خُصِّص لدراسة الاتصالات العصبية في أدمغة الفئران وتبادلها مع الباحثين في أكثر من 100 دولة حول العالم، فاضطراب الاتصالات العصبية يلعب دوراً في أمراض عديدة، مثل: داء هنتنجتون وداء باركنسون وداء ألزهايمر واضطرابات طيف التوحُّد، وغيرها.