القمر «تيتان».. مكان مناسب للحياة خارج كوكبنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يختلف الغلاف الجوي لقمر تيتان، أكبر أقمار كوكب زحل، عن أي قمر آخر في مجموعتنا الشمسية، فهو غريب جداً، ويظن العلماء أنه مشابه جداً للأرض خلال أول مليار عام من تشكلها.

ويحتوي الغلاف الجوي لتيتان على مُركبات عضوية تدعى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي سلف الجزيئات التي كانت قبل نشوء الحياة على كوكبنا. وكان الاعتقاد السائد سابقاً أنها لا تتشكل إلا تحت ظروف درجات حرارة عالية، إلا أن متوسط درجة الحرارة السطحية على تيتان يبلغ -179 درجة مئوية. ويرى الباحثون الآن أنهم عثروا على الرابط المفقود، الذي يشرح أسباب وجود هذه المُركبات في غلاف تيتان الجوي، ما يقدم فهماً أفضل لبدايات تشكل كوكبنا، ويقدم أدلة جديدة في البحث عن حياة خارج الأرض.

وتنبع أهمية النتيجة التي توصل إليها العلماء من كونها تمنحنا معلومات جديدة عن القمر تيتان، قد تساعدنا على فهم تاريخ الأرض بشكل أفضل.

وقال مؤلف الدراسة والباحث في جامعة بيركلي الأميركية، مساعد أحمد، في حديث خاص لـ«مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، إن «تركيبة غاز تيتان مشابهة للموجودة في المراحل الأولى لتشكل الأرض، وهي الهيدروكربون والنيتروجين مع غياب الأوكسجين، ولذلك يحرص العلماء على رؤية كيف تتطور التركيبة الكيميائية، لإيجاد مفاتيح ألغاز محتويات الغلاف الجوي للأرض».

ويشكل القمر تيتان حالة استثنائية في مجموعتنا الشمسية، فهو غني بالبحار والبحيرات، ويعد المكان الوحيد في المجموعة الشمسية الذي اكتشفت على سطحه سوائل، ومن المعلوم أنه غالباً ما توجد الحياة حيث تتوافر المياه، وهي الحقيقة التي دفعت (ناسا) للاعتقاد بأنه مكان مناسب للبحث عن حياة خارج كوكبنا.