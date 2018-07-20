7 نصائح لديكور الشقق الصغيرة

المصدر: حياة الحرزي - دبي

قد ينحاز كثير من الأشخاص إلى اختيار الشقق الصغيرة، لما لها من مميزات عامة ما ترتبط بمبلغ الإيجار المنخفض، أو الموقع الذي، غالباً، يكون قريباً من وسط المدينة الحيوي، أو الصبغة التي يفضلها كثيرون في المساحات الصغيرة السهلة الترتيب، المعروفة بأجوائها الدافئة والمريحة، الداعية للاسترخاء بعد ساعات العمل الطويلة والمرهقة.

في المقابل، يقع الناس فريسة للفكرة السائدة بأن الشقة الصغيرة يجب أن تكون عملية بالمقام الأول، وأن يكون لكل شيء مهمة معينة فيها، بصرف النظر عن اللمسة الجمالية أو شخصية ساكنيها، إلا أن التوازن بين الأمرين مهم جداً في خلق مساحة سكن مريحة تفي بحاجة ساكنيها. وفي هذا الإطار، تقدم مهندسة الديكور شارون جوتلا، جملة من الأفكار لمساعدة الأشخاص على إنجاح مهمة ترتيب شققهم الصغيرة لجعلها أكثر عملية وإشراقة.

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